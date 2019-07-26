Рим, , 13:02 — REGNUM

Тремя основными причинами ДТП в Италии являются невнимательность за рулем, несоблюдение правил приоритетности движения, а также превышение скоростного режима, сообщили в пятницу, 26 июля, в национальной службе статистики Istat.

Эти нарушения стали причинами 40,8% всех дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года число всех ДТП в Италии, а также число жертв ДТП со смертельным исходом на городских и загородных дорогах незначительно снизились (на 1−2%). Одновременно выросло число жертв ДТП на автомагистралях. Причиной увеличения стало крушение генуэского моста Моранди, жертвами трагедии стали 43 человека.