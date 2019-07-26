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Новым участником проекта по ускоренной доставке грузов по Транссибу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на европейский континент стала Южная Корея, сообщает 26 июля пресс-служба Российских железных дорог.

Проект Trans-Siberian LandBridge реализуют компания «РЖД Логистика» и транспортная группа FESCO. Первый контейнер с грузом из Южной Кореи был отправлен 25 июня. По морю он проследовал во Владивостокский морской торговый порт, а затем по территории России — в Белоруссию и Польшу. Общее транзитное время составило 21 день, что вдвое быстрее, чем при перевозке морем через Суэцкий канал.

Напомним, первая поставка в рамках проекта состоялась в мае. Отправка тестового контейнера прошла в японском порту Йокогама. Транзитное время по железной дороге (от Владивостока до Бреста) в рамках этой отправки составило 11 суток.

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