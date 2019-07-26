Москва, , 12:47 — REGNUM

То, что в РФ снижается средний размер микрозайма, говорит о продолжающемся падении уровня жизни граждан России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер микрозайма в РФ снизился с 10,8 тысячи рублей до 10,3 тысячи. При этом чистая прибыль МФО по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза и составила 4,1 млрд рублей.

«Как правило, микрозайм берут на покупку бытовой техники или на то, чтобы перекредитоваться до получки, или оплатить взнос по кредиту, — сказал Делягин. — Сумма снижается, и на самом деле масштаб снижения больше, потому что надо сравнивать не абсолютные величины, а с учётом инфляции. Год к году. Снижение этой суммы связано напрямую со снижением уровня жизни граждан РФ. Люди берут всё меньше, потому что начинают более адекватно понимать, какую сумму они уже не смогут отдать. Так что здесь всё печально. Обнищание граждан РФ продолжается, а ростовщики наживаются на ухудшении жизни людей — чем хуже экономическое положение жителей России, тем лучше обстоят дела у МФО».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка РФ, совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период собственный капитал МФО увеличился на 30,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Чистая прибыль микрофинансовых организаций за год выросла в четыре раза