Вашингтон, , 12:42 — REGNUM

Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи посетила США с официальным трехдневным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, министр Юн посетила Соединенные Штаты Америки в период с 23 по 25 июля.

Известно, что в рамках своего визита Ю Мён Хи встретилась с министром торговли США Уилбуром Россом, членами Палаты представителей США Элиотом Энгелем и Майклом Маккаулом, а также с 20 представителями торгово-экономических организаций США.

Известно, что представители двух стран обсудили ужесточение экспортных мер Японией, которые могут негативно отразиться не только на Южной Корее и Японии, но и на смежных отраслях.

Кроме того, министр Юн отметила, что данные японские меры могут оказать негативное влияние на сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией.

Известно, что министр торговли США согласился с мнением министра Южной Кореи с тем, что японские экспортные меры могут повлиять на промышленность США и на мировые поставки в целом. А также сообщил, что США сделает все возможное в решении данного конфликта.