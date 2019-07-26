Чита, , 12:29 — REGNUM

Российское правительство направило дополнительные средства на реализацию нового пакета мер по стимулированию рождаемости в регионах Дальнего Востока. Об этом 26 июля сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин в ходе совещания с представителями субъектов Дальневосточного федерального округа, проведённого в режиме видеоконференции в Чите, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, речь идёт о выплате в 135 тысяч рублей дополнительно к материнскому капиталу на второго ребенка, пособии при рождении первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов, а также выплаты на третьего ребенка. Эти льготы распространяются на три дальневосточных региона — Бурятию, Якутию и Чукотский автономный округ. Кроме того, для дальневосточных семей действует льготная ипотека — пять процентов.

Глава Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что большинство мероприятий по нацпроекту «Демография» в регионе связаны как раз с поддержкой семей.

«У нас в 2019 году действует целый ряд мер поддержки. Это и единовременная выплата (примерно 23 тысячи рублей) при рождении первого ребёнка, и увеличение материнского капитала (580 тысяч рублей где-то он будет составлять) при рождении второго ребёнка. И ежемесячная выплата в размере 11 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка, которая действует в течение трёх лет», — отмечал врио губернатора Александр Осипов, комментируя в феврале 2019 года послание Владимира Путина Федеральному собранию.

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Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти территории распространяют все преференции, которыми обладают дальневосточники.