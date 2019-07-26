Краснодар, , 12:27 — REGNUM

Задолженность краснодарского футбольного клуба «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия составляют на данный момент 516 млн рублей, сумма определена Арбитражным судом Краснодарского края. Общий размер кредиторской задолженности составляет 3,29 млрд рублей. При этом реальная к взысканию сумма долга составляет 100 тыс. евро — это около восьми миллионов рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что имущества должника недостаточно не только для погашения всей кредиторской задолженности, сомнительно даже погашение в полном объеме заработной платы уволенным работникам клуба», — цитирует документы суда РАПСИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ФК «Кубань», один из ведущих клубов региона, был признан банкротом в декабре 2018 года. Несмотря на то, что клуб входил в число самых популярных клубов в России, а домашний стадион стабильно держал лидерство по посещаемости, в сезоне 2016/2017 клуб оказался в ФНЛ, а после сезона 2017/2018 и вовсе прекратил выступления.

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