Пермь, 26 июля 2019, 12:24 — REGNUM
В Пермском крае под урожай 2019 года яровые культуры посеяли на площади 321,3 тыс. гектаров. Посевы по сравнению с 2018 годом снизились на 1% (3,3 тыс. га), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.
Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 219,8 тыс. га (снижение на 1,4%); технические культуры — 3,2 тыс. га — (рост 4%); картофель — 20 тыс. га (рост 1,6%); овощи — 5,3 тыс. га (рост 8%); кормовые культуры — 73,2 тыс. га (снижение 1,3%).
Основная доля площади сева (81,1%) приходится на сельскохозяйственные организации, остальная часть — на крестьянские (фермерские) хозяйства.