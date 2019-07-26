Владивосток, , 12:22 — REGNUM

Индийская компания «M. Суреш Владивосток», реализующая проект по огранке алмазов в Приморском крае, получит поддержку в части обеспечения трудовыми ресурсами, сообщает 26 июля пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Предполагается, что производство по огранке алмазов в бриллианты компания будет запущено до конца 2019 года, затем инвестор планирует наращивать объёмы обработки. В результате в регионе будет создано 200 новых рабочих мест.

Российская сторона, кроме обеспечения квалифицированными кадрами индийских инвесторов, будет предоставлять информацию о рынке труда, проведении специализированных исследований и мероприятий по оценке и обучению соискателей и персонала, а также окажет информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий компании.

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