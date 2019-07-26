Салехард, , 12:43 — REGNUM

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства напорного нефтепровода в на Ен-Яхинском нефтегазоконденсатном месторождении на севере Пуровского района ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе ведомства.

Ен-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в состав Уренгойского месторождения — третьего в мире по величине запасов природного газа.

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию от АО «Гипровостокнефть» на строительство участка напорного нефтепровода с расчетным давлением 8,0 МПа и протяженностью 80,79 км — до подключения его к нефтепроводу от центральных пунктов сбора нефти Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Застройщик — ООО «Газпромнефть-Заполярье».

Напорный нефтепровод на участках пересечения с уже действующими коммуникациями, в том числе автодорогами и трассами промысловых трубопроводов, будет прокладываться подземным способом. Он будет оснащён автоматизированной системой управления технологическим процессом для обеспечения надежной и безопасной работы всех узлов оборудования, а также для своевременной остановки работы нефтепровода в случае возникновения аварийной ситуации.