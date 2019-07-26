Брянск, 26 июля 2019, 12:03 — REGNUM
Специалисты Брянского машиностроительного завода приступили к модернизации маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, применяемого на «пространстве 1520» для вывозной и горочной работы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В ходе модернизации тепловоз будет оснащён системой автоматического запуска-остановки дизеля. В условиях зимы эта система позволит автоматически отключать и запускать дизель машины при понижении и повышении температуры охлаждающего контура. Операция необходима для поддержания дизеля в нормальном состоянии и обеспечения экономии топлива.
Также тепловозы будут оборудованы системами подготовки сжатого воздуха и электропневматического торможения.
Брянский завод серийно выпускает тепловозы ТЭМ18ДМ с 2008 года. Машина успешно эксплуатируется как на отечественных железных дорогах, так и на магистралях ближнего и дальнего зарубежья.
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