Краснодар, , 11:51 — REGNUM

Границы зон подтопления для 662 населенных пунктов края и 4 тыс. километров водных объектов определят в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Работа проводится в рамках исполнения задачи, поставленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, поручившим доработать законодательство в части недопущения строительства в районах подтоплений. Глава региона уверен, что выгоднее переселить жителей из опасных зон, чем направлять деньги на восстановление.

«Краснодарский край уже начал работать над выполнением задач президента по защите жителей от возможных подтоплений. Это, прежде всего, установление границ зон затопления, подтопления в населенных пунктах. На проектно-изыскательные работы уже выделено около 500 млн рублей», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате сильных ливневых дождей под водой оказались десятки населенных пунктов, была разрушена инфраструктура, несколько человек погибли. Ущерб от стихии оценили тогда в 3,5 млрд рублей.