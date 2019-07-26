Сеул, , 11:49 — REGNUM

После введения санкций в отношении КНДР, экономика страны продолжает падать на протяжении двух лет подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Южной Кореи.

По их словам, в 2018 году ВВП страны упал на 4,1%, что является самым большим спадом с 1997 года.

С 2011 года темпы экономического роста КНДР сохраняли положительную тенденцию, однако в 2015 году темпы роста экономики упали до — 1,1%, а в 2016 году снова восстановились до 3,9%.

Специалисты из Южной Кореи считают, что санкции оказали непосредственное влияние на спад промышленного производство в дополнение к плохим погодным условиям и неурожаю. Объем внешней торговли страны также сократился на 48,8%, до $2,84 млрд.

В 2018 году экспорт страны упал на 86,3%, до $240 млн, а импорт сократился на 31,2%, до $2,6 млрд.

Известно, что товарооборот между Севером и Югом составил $31,3 млн.

В 2018 году валовый национальный доход КНДР составил 35,9 трлн вон (~$30,31 млрд), что является 1,9% ВНД Южной Кореи. ВНД на душу населения составил 1 428 000 вон (~$1206), что является 3,9% от южнокорейского показателя.