Ярославль, , 11:44 — REGNUM

Мэрия Ярославля в этом году построит ливневую канализацию для отведения поверхностных стоков из парка «Нефтяник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Парк «Нефтяник» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Парк является памятником природы регионального значения. В нем расположен исторический Крестовский пруд. Между тем поверхностные стоки с окрестных улиц попадают в акваторию пруда, что негативно влияет на его экологию.

«На улице Павлова отсутствует централизованная ливневая канализация. На основании этого было принято решение о проектировании и постройке насосной канализационной станции для перекачки поверхностных сточных вод с улицы Павлова на Московский проспект в коллектор ливневой канализации. В августе запланировано начало работ. Окончание работ запланировано на октябрь, — сообщил директор муниципального казённого предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля Сергей Петров.

Средства на строительство «ливневки» выделило ПАО «Славнефть-ЯНОС». Ранее на деньги предприятия проводилось благоустройство самого парка.

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