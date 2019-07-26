Токио, , 12:20 — REGNUM

25 июля ведущий японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о начале структурных реформ в компании. Одним из первых шагов станет сокращение к 2022 году в общей сложности 12 500 человек в 14 филиалах по всему миру. В Японии 880 человек будут уволены с заводов Nissan в префектурах Фукуока и Точиги. По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», необходимость реформирования концерна возникла после коррупционного скандала с экс-президентом Стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном, что повлияло на продажи автомобилей в Европе и Соединенных Штатах. Операционная прибыль упала до рекордно низких показателей — 10 миллионов долларов, что меньше на 98,5% средней годовой прибыли.

Хирото Нисикава, президент и главный исполнительный директор концерна, признался, что с начала года фактически приходится начинать бизнес с нуля и такие результаты уже что-то.