Элиста, , 11:12 — REGNUM

20 млн рублей будет выделено на систему водоснабжения поселка Цаган-Аман Юстинского района в Калмыкии из республиканского бюджета, еще 665 тыс. добавят местные власти, об этом сообщила журналистам 26 июля начальник отдела по бюджету финансового управления республиканского муниципального округа Светлана Хечиева.

По информации РИА «Калмыкия», в Цаган-Амане идут активные работы по ремонту и замене асфальтового дорожного покрытия и строительству обводной линии водовода. Подрядчик провел частичный ремонт на ул. Аюки-хана, Октябрьская, по пер. Школьный, в планах — ремонт улицы Тюменя и еще один участок дороги по ул. Октябрьская. На ремонт дорог будет направлено около пяти миллионов рублей.

Параллельно ведутся работы по укладке труб для обводной линии водовода. Установку водозаборной части водопроводной системы райцентра планируют провести уже в 2020 году. На строительство системы водоснабжения будет выделено 20 млн рублей, местный бюджет добавит 665 тыс. рублей.