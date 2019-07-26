Москва, , 11:21 — REGNUM

Из-за санкций внешняя торговля Северной Кореи оказалась практически полностью парализованной, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Центрального банка Южной Кореи, согласно которым ВВП Северной Кореи в 2018 году сократился больше чем на 4% по сравнению с 2017 годом.

«Во-первых, я бы с определённой осторожностью относился к оценкам Банкам Кореи, — сказал Ланьков. — И дело тут не в политических искажениях, а в том, что его методика оценки северокорейского ВВП вызывает сильные возражения. Эксперты этого банка всегда дают заниженные результаты по сравнению с другими южнокорейскими исследовательскими центрами. Это связано не с предвзятостью, а с тем, что их оценки размеров частного сектора в экономике КНДР меньше, чем у любого другого исследовательского центра, а именно, частный сектор является главным генератором роста».

Во-вторых, Ланьков подчеркнул, что нет оснований сомневаться в том, что ухудшение экономического положения КНДР имеет место. По словам корееведа, страна находится в состоянии практически полной блокады, что, между прочим, новое явление. Как отметил профессор, на протяжении многих десятилетий северокорейская пропаганда объясняла проблемы страны «блокадой», которой не было и в помине, но вот сейчас, примерно с 2017 года, блокада стала реальностью. КНДР практически запрещена торговля любыми товарами, которые северокорейцы могут с прибылью продать на внешнем рынке.

Напомним, как сообщило агентство Reuters, по данным Центрального банка Южной Кореи, ВВП КНДР в 2018 г. сократился на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Отмечается, что это худший результат с 1997 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Тяжело, но не смертельно – о санкциях против КНДР