Виндхук, , 11:20 — REGNUM

Энергетическая компания Намибии NamPower планирует вырабатывать еще 220 МВт, чтобы достигнуть новых мощностей к 2023 году. Уранодобывающая юго-западная африканская страна стремится отказаться от импорта электроэнергии. Об этом передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление управляющего директора компании.

Намибия, установленная мощность электросети которой составляет 606 МВт, импортирует электроэнергию в основном из соседних стран, таких как Замбия и ЮАР.

Управляющий директор NamPower Симсон Хаулофу сказал, что предприятие будет строить ветряные, солнечные и биомассовые генераторы в центральных и прибрежных районах для выработки дополнительных 150 МВт.

Еще 70 МВт будет закуплено у независимых производителей электроэнергии, сказал Хаулофу, запуская бизнес-план NamPower на период с 2019 по 2023 год в столице страны Виндхуке.

Намибия является родиной газовых месторождений Куду, которые имеют запасы, оцениваемые в более чем в 3,3 триллиона кубических футов (93,4 миллиардов кубометров).

Согласно прогнозу правительства, в ближайшие пять лет спрос на электроэнергию в стране, производящей алмазы и уран, вырастет до 755 МВт.