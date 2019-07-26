Ярославль, , 11:07 — REGNUM

В Ярославле дефекты канализационных коллекторов будет выявлять робот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Автомобильная лаборатория Ярославльводоканал

Предприятие приобрело автомобильную лабораторию для проведения телеинспекции самотечных коллекторов. Она оснащена современным программным обеспечением, которое позволяет получить подробную информацию о техническом состоянии труб, выявить дефекты, степень засоренности и определить необходимость ремонта.

Принцип телеинспекции таков: во время обследования по трубопроводу движется робот. Им управляет оператор. Робот оснащен поворотной видеокамерой и специальными датчиками. Они фиксируют дефекты и определяют место повреждения для дальнейшего проведения раскопок.

Робот Ярославльводоканал

Вся информация поступает на пульт управления, отображается на экране в режиме реального времени и записывается на карту памяти. После обследования видеозапись изучают специалисты и принимают соответствующие решения.

Обследование трубопровода Ярославльводоканал

Телеинспекция будет постоянно применяться в работе. Первоочередной задачей станет обследование железобетонных коллекторов города.

«На трубопроводах со временем появляется коррозия, что может стать причиной их разрушения и возникновения угрозы обрушения асфальтового покрытия. Поэтому в первую очередь мы обследуем канализационные сети, расположенные рядом с социальными объектами, узкими проездами и местами массового скопления людей. С помощью такого оборудования можно проводить работы на коллекторах любого диаметра. Робот укомплектован колесами разных размеров и плотом для прохождения по трубам с большим наполнением воды», — рассказал заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

Кроме того, автомобильная лаборатория оснащена прибором для выявления утечек на сетях водоснабжения и устройством для поиска подземных коммуникаций. Сотрудники предприятия прошли обучение для работы с новым оборудованием.

«После передачи полномочий по водоснабжению на уровень региона перед предприятиями поставлена задача поиска и внедрения технологий, которые позволят на должном уровне обслуживать водохозяйственный комплекс. Все это, в конечном счете, служит главной цели — повышению качества предоставления услуг жителям региона», — рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев.

На предприятии считают, что использование передвижной лаборатории позволит существенно сократить временные затраты на оценку состояния трубопроводов, повысит надежность системы городской канализации и эффективность работы водоканала в целом.

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