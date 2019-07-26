Сеул, , 13:27 — REGNUM

Темпы роста южнокорейской экономики увеличились и достигли 1,1% во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Банка Кореи.

В первом квартале и вовсе было зафиксировано падение, которое составило 0,4%. Нынешний рост — рекордный с 3 квартала 2017 года, когда этот показатель достигал 1,5%. Впрочем, Банк Кореи оценивает экономическую ситуацию негативно: по его прогнозам, в 2019 году рост ВВП составит лишь 2,2%, хотя ранее прогнозировались 2,5%.

Причинами замедления роста являются торговая война США и Китая — главных экспортных рынков Кореи, а также конфликт с Японией, которая ранее наложила ограничения на поставки в Южную Корею материалов и комплектующих для производства полупроводников и электроники. При этом, действия правительства, которое ввело налоговые льготы на инвестиции и запустило масштабную программу поддержки экспортёров, оказались успешными и придали новый импульс росту ВВП, заключили аналитики Банка Кореи.