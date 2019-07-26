Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM

Машиностроительные предприятия Казахстана по итогам первой половины 2019 года произвели продукцию на сумму 553 млрд тенге ($1,38 млн). Об этом сообщили в союзе машиностроителей Казахстана.

В объединении ответили на критику о низкой степени локализации производителей сельскохозяйственной техники. «Союз машиностроителей Казахстана с недоумением воспринял сообщения в СМИ относительно отечественных производителей сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении.

По данным машиностроителей, степень локализации производства предприятия «Дон Мар», выпускающего зерновые жатки, составляет 100%. Компания «АгромашХолдинг» имеет 90-процентную локализацию в производимых сеялках, 40-процентную — в комбайнах и 100-процентную — в выпускаемых узлах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля аким (глава) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев назвал мошенниками предпринимателей, которые пытаются получить государственные льготы на сборку сельскохозяйственной техники, состоящей из иностранных запчастей.

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