Барнаул, , 10:03 — REGNUM

Работникам старейшего Алтайского моторного завода (АМЗ), переживающего сейчас не лучшие времена в связи с банкротством и введением конкурсных процедур, выплатили долги по заработной плате. Как пояснил корреспонденту (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Ирина Костенко, за май 2019 года перед 290 работниками завода образовалась задолженность в размере более 4 млн. руб.

« По инициативе прокурора района руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»), назначено предупреждение. В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате на сумму свыше 4 млн. руб. перед работниками предприятия была погашена в полном объеме». Ирина Костенко

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Как уже сообщало ИА REGNUM, объявленный в апреле 2019 года банкротомАлтайский моторный завод(АМЗ) продолжит работать. Одному из старейших промышленных предприятий региона поставлена задача поиска вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проведения поэтапной работы по восстановлению ранее утраченных рынков сбыта.

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