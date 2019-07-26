Барнаул, 26 июля 2019, 10:03 — REGNUM
Работникам старейшего Алтайского моторного завода (АМЗ), переживающего сейчас не лучшие времена в связи с банкротством и введением конкурсных процедур, выплатили долги по заработной плате. Как пояснил корреспонденту (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Ирина Костенко, за май 2019 года перед 290 работниками завода образовалась задолженность в размере более 4 млн. руб.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, объявленный в апреле 2019 года банкротомАлтайский моторный завод(АМЗ) продолжит работать. Одному из старейших промышленных предприятий региона поставлена задача поиска вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проведения поэтапной работы по восстановлению ранее утраченных рынков сбыта.
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