Москва, , 09:59 — REGNUM

Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года. Об этом говорится в материалах компании.

Алюминий (сс) homw

«Увеличение связано с реализацией части излишних запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате санкций», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в отчётном периоде на 1,1% снизилась средняя цена реализации алюминия. По итогам торгов на Лондонской бирже металлов в апреле-июне 2019 года она составила $1970 за тонну.

Всего в первом полугодии «Русал» произвёл 1,9 млн тонн алюминия, что соответствует показателю в аналогичном периоде прошлого года — снижение составило 0,2%.

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