Орел, , 09:56 — REGNUM

Новые балки, поставленные для ремонта моста «Дружбы» в Орле, оказались с дефектами и запрещены к монтажу. При этом старые, уже демонтированные балки — вполне пригодны для использования.

Предписание о запрете на монтаж новых балок выдал инженер Валерий Заставный, пишут «Орловские новости». Также он выдал предписание подрядчику о запрете на разрушение демонтированных балок моста — их уже начали уничтожать, несмотря на то, что они, в отличие от новых, пригодны для использования.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт моста Дружбы в Орле начался летом 2018 года. Стоимость реализации проекта — около 300 млн рублей. Подрядчиком было выбрано казанское ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) с кипрским учредителем. При этом и проведение конкурсных процедур, и собственно работы сопровождаются многочисленными скандалами.

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