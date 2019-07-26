Вашингтон, , 09:55 — REGNUM

Самый дешёвый новый спорткар Audi S6 на североамериканском рынке будет стоить 73,9 тыс. долларов (около 4,7 млн рублей). Об этом 26 июля со ссылкой на официальных дилеров автобренда в Германии сообщается на сайте Tarantas.news.

Под капотом спортивного седана расположен 444-сильный бензиновый V6 TFSI объемом 2,9 л. Этот движок установлен только для моделей, которые будут продаваться на североамериканском, азиатском и восточном рынках. Двигатель агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» Tiptronic. Привод у спорткара 4×4. Quattro.

Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

Отдельно стоит отметить, что автопроизводитель снабдил новинку специальной системой рулевого управления, доработанной подвеской с возможностью уменьшения клиренса на 10 мм и высокопроизводительной тормозной системой с 6-цилиндровыми суппортами как спереди, так и сзади. Кроме того у автомобиля имеется адаптивная пневматическая подвеска с тремя режимами настроек.

Как сообщало ИА REGNUM, тюнинговая компания Eibach представила свою версию полноприводного автомобиля Audi S6. Конструкторы оснастили машину массивными 20-дюймовыми колесными дисками AEZ Lascar, изготовленными в виде вертолетного винта с пятью «лопастями», и низкопрофильными покрышками Continental. А подвеску автомобиля специалисты тюнинговой компании занизили на 20 мм.

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