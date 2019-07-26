Москва, , 09:44 — REGNUM

Специалисты топливной компании «Твэл» поставили партию оборудования для фабрикации ядерного топлива на Ибиньском заводе (Китай), сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Партия оборудования включает три установки для производства тепловыделяющих элементов (твэлов): комплекс герметизации, систему контроля геометрических параметров, установку лакопокраски. Производителями оборудования выступили предприятия Росатома — ПАО «МСЗ» (Электросталь) и АО «НЗХК Инжиниринг» (Новосибирск).

Топливо для реакторов ВВЭР-1000, которыми оснащена АЭС «Тяньвань» (провинция Цзяньсу), производится на Ибиньском заводе по лицензии компании «Твэл» с 2009 года. Новая партия оборудования предназначена для модернизации производственной линии.

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