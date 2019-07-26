Самара, , 09:37 — REGNUM

ТОСЭР «Тольятти» в Самарской области пополнится ещё одним резидентом — 50-м по счёту. Здесь планируется реализовать проект по производству гранулированного карбамида стоимостью в 19,5 млрд рублей, сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Очередным резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» станет общество «Волгаферт», которое заявило о проекте по производству гранулированного карбамида в объёме 1,5 тыс. тонн в сутки. В министерстве отмечают, что совместное предприятие между «КуйбышевАзотом» и итальянской компанией. Отмечается, что планируется вложить в создание производства 19,5 млрд рублей и обеспечить 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним, гранулированный карбамид применяется в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения для всех видов почвы.

Это 50-й резидент ТОСЭР. Отметим, что в июле в ТОСЭР «Тольятти» появились четыре новых компании-резидента с общей стоимостью инвестиций в 220 млн рублей. На территории опережающего социально-экономического развития будет организовано литейное производство, создан центр обслуживания и обработки баз данных, построена цифровая инфраструктура города с применением технологии Smart City, модернизировано производство стальных труб.

Напомним, в тольяттинской ТОСЭР реализуются инвестиционные проекты по 33 видам экономической деятельности. Статус территории опережающего социально-экономического развития Тольятти получили в 2016 году.

Отметим, в июле 2019 года в Тольяттинской администрации назначили нового руководителя департамента экономического развития: пост занял банкир Дмитрий Терновский. Один из приоритетов его работы — привлечение инвесторов и резидентов на территорию опережающего развития Тольятти.