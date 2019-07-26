Магадан, Магаданская область, , 09:39 — REGNUM

Самую высокую среднюю заработную плату из числа регионов Дальнего Востока получают учителя Магаданской области, а вот низкий заработок отмечен у педагогов в Еврейской автономной области, Забайкалье и Бурятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных данных Росстата.

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По итогам первого полугодия 2019 года Магаданская область, Чукотка, Сахалин и Камчатка в рейтинге зарплат учителей занимают лидирующие позиции — от 90,1 тыс. до 100,4 тыс. рублей.

Чуть отстают по доходам педагоги Якутии с заработком 78,6 тыс. рублей. Остальные регионы платят своим учителям и вовсе скромные суммы. В Бурятии зарплата школьного учителя 42,9 тыс. рублей, в Забайкалье — 43,7 тыс., ЕАО — 44,6 тыс. рублей. Немногим больше средняя зарплата в Амурской области — почти 49 тыс. рублей.

В «середнячках» Хабаровский и Приморские края с зарплатами учителей в 55−56 тыс. рублей.

Значительно меньше средние заработки у воспитателей детских садов. Максимум 80,5 тыс. на Чукотке, минимум в Еврейской автономной области — 33,9 тыс. рублей.

В остальных регионах зарплата от 36 тыс. до 79 тыс. рублей.

В соцсетях, после обнародования Росстатом данных по зарплатам началось активное обсуждение, в основном люди недовольны «средней температурой по больнице»:

«Эти цифры взяты из расчётных листов за июнь. В июне учителя получили июньскую зарплату, плюс отпускные. Эти деньги им нужно растянуть на 3 месяца до первой зарплаты, так что выходит по 10 тысяч в месяц на одного учителя. Не густо!»

«Ложь! Это средняя температура по больнице. Рядовые преподаватели у нас получают меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат опубликовал данные о зарплатах в бюджетной сфере за первое полугодие 2019 года.