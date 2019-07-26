Сеул, , 09:27 — REGNUM

В первой половине 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее сократились на 14,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 года в стране было зарегистрировано 277 импортных грузовых автомобиля, что на 30,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине года число зарегистрированных новых автомобилей сократилось на 14,4%, до 2024 единиц.

Известно, что в первой половине года в стране было продано 857 автомобилей марки Volvo Trucks, 397 автомобилей марки Scania, 367 автомобилей марки MAN, 286 автомобилей марки Mercedes-Benz и 117 автомобилей марки Iveco.

По данным KAIDA, в первом полугодии число зарегистрированных новых импортных коммерческих автомобилей, включая самосвалы, составило 2 569 единиц.

Известно, что ассоциации начала добавлять данные о продажах самосвалов к имеющимся данным о продажах коммерческих автомобилей в январе текущего года. Ранее, KAIDA причисляла самосвалы к строительной технике.