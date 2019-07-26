Пермь, , 09:17 — REGNUM

В Пермском крае местные жители задолжали регоператору (ПК ГУП «Теплоэнерго») за услугу по вывозу мусора 700 млн рублей. Если при оплате в формате прямых платежей от жильцов многоквартирных домов собираемость платежей высокая, что ситуацию с оплатой услуг юридическими лицами и управляющими компаниями оценивают как неблагополучную, сообщает ТК «РифейПермь».

По данным регоператора, за первое полугодие 2019 года собираемость прямых платежей в многоквартирных домах составила 72%; в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющими компаниями, — около 19%. Собираемость платежей от юридических лиц — 14%. В базе «Теплоэнерго» числится 5,5 тыс. юрлиц.

«У 70% юрлиц нет собственных контейнеров, и они складывают мусор в общие контейнеры при жилых домах. Следовательно, отследить эти компании довольно сложно», — отметил регоператор.

Бороться с низкой собираемостью платежей со стороны юрлиц планируется путем штрафов в размере до 250 тыс. руб.