Москва, , 09:05 — REGNUM

В России из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло цены на кондитерские изделия могут увеличиться в ближайшие шесть месяцев примерно на 5−7%. Об этом сообщают Известия со ссылкой на представителей Московской торгово-промышленной палаты.

Борис Кустодиев. Булочник (фрагмент). 1920

По их словам, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из этого продукта производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды.

«Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нём пальмового масла», — рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон, согласно которому пальмовое масло более не будет облагаться льготной ставкой налога на добавленную стоимость. Пальмовое масло облагалось по льготной ставке НДС в 10%, как и другие растительные масла, теперь оно будет облагаться налогом в полном объеме по ставке 20%.

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