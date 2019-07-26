Москва, , 09:12 — REGNUM

В рамках реализации специнвестконтракта (СПИК) калининградский завод «Автотор» заключил договор с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам генерального директора «Автотор Холдинг» Александра Сорокина, одно из обязательств «Автотора» в рамках подписанного специнвестконтракта — это углубление технологии производства и поэтапное наращивание объёмов выпуска машин, которые будут производиться по полному циклу.

«Создание нового производства отвечает задачам углубления технологии производства, а не расширения номенклатуры и объёмов выпуска продукции», — отметил Сорокин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Автотор» намерен построить производство, рассчитанное на выпуск 50 тыс. легковых машин в год. Завод построят на участке в 32 га около основной площадки «Автотора». На предприятии планируется разместить две универсальные сборочные линии. Начало выпуска автомобилей запланировано на 2020 год.

Читайте также: В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ