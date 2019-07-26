Москва, , 08:45 — REGNUM

Объём добычи угля предприятиями Промышленно-металлургического холдинга в первом полугодии 2019 года составил 948 тыс. тонн, что на 31% меньше показателя в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах предприятия.

«Объем добычи угля сократился в связи со сложными горно-геологическими условиями работы на шахтах им. С.Д. Тихова и Бутовская», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, пояснили в холдинге, во второй половине 2019 года объем добычи угля на этих шахтах ожидается выше, чем в первой половине года.

Отмечается, что компания продолжает реализацию программ повышения производительности труда и экономической эффективности. К маю 2019 года принято к реализации 916 предложений с общим годовым экономическим эффектом порядка 1,6 млрд рублей.

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