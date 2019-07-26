Пермь, , 08:40 — REGNUM

В Перми дома Первого Пермского микрорайона будут достроены до конца 2021 года. Общий объем затрат на достройку составит порядка 850 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из общего объема средств почти половину составят средства дольщиков. Оставшуюся часть компенсируют юридические лица — участники строительства.

По предварительным данным Минстроя, из 286 дольщиков примерно 200 имеют право на субсидии из краевого бюджета в размере 70%.

Напомним, строительство Первого пермского микрорайона стартовало в 2013 году. 12 домов общей площадью 35,5 тыс. квадратных метров планировалось сдать в 2015 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства. Впоследствии дольщики, чтобы достроить дома, создали жилищный строительный кооператив.