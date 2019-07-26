Челябинск, , 08:22 — REGNUM

В Челябинске управление ФАС проверяет информацию о росте цен на хлеб в марте — мае 2019 года. Речь идёт о торговых надбавках в торговых сетях, сообщили журналистам в антимонопольном ведомстве.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

С жалобой обратилось физическое лицо, которое заявило о подорожании хлеба, выпущенного АО «Первый хлебокомбинат» и реализуемого в магазинах сети «Пятёрочка» и «Магнит». У всех них была запрошена информация. Выяснилось, что хлебокомбинат повысил в феврале цены на 5−15 процентов.

На рынке Челябинской области он занимает долю более 50%. Впрочем, УФАС предварительно выяснило, что весенний рост цен в торговых сетях мог быть вызван изменением наценок.

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