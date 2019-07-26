Рим, , 08:18 — REGNUM

По итогам июня 2019 года продажи новых автомобилей на рынке Италии составили 171 626 единиц, что на 2,1% меньше по сравнению с июнем 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, итальянский авторынок продолжает медленно терять своих покупателей. По итогам 2018 года он снизился на 3,1%, и в нынешнем году продолжает падение.

По информации Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самым популярным в Италии брендом является Fiat. Машины этой компании в июне приобрели 23 232 автовладельца.

На втором месте расположился немецкий бренд Volkswagen с результатом 16 139 проданных машин.

Тройку лидеров замыкают машины французского бренда Renault. За месяц автодилерам удалось реализовать 13 160 автомобилей этого производителя. Далее идут машины американской автокомпании Ford (9814 ед.) и немецкого автопроизводителя Opel (8844 ед.).

Напомним, по итогам мая 2019 года продажи новых автомобилей на рынке Италии снизились на 1,2% по сравнению с маем 2018 года и составили 197 307 единиц.

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