Ульяновск, , 08:10 — REGNUM

В Ульяновской области в январе-июне 2019 года через различные процедуры торгов проведено 18 млрд рублей, экономия на закупках составили 900 млн рублей. Об этом пишет премьер-министр региона Александр Смекалин на своей странице в соцсети.

Глава ульяновского правительства сообщил, что подведены итоги государственных и муниципальных закупок за I полугодие 2019 года: проведено 8 тыс. закупок, включая 2 тыс. для муниципальных нужд. Через процедуру торгов проведено 18 млрд рублей из бюджетов разных уровней. По словам Александра Смекалина, в результате закупочной кампании сэкономлено 900 млн рублей.

Также отмечается, что в УФАС поступило 64 жалобы, связанные с проведением закупок, из них признаны обоснованными 11.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма закупок, совершённых в рамках закона № 44-ФЗ за I квартал, составила 6 млрд рублей (в том числе 3,5 млрд рублей — региональными заказчиками, 2,5 млрд рублей — муниципальными). По данным минэкономики, проведено 3334 закупки, среднее количество участников закупок — 3,2. Общая экономия бюджетных средств составила 280 млн рублей.