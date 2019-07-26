Булонь-Бийанкур, Франция, , 07:53 — REGNUM

В июне компактный кроссовер Renault Captur стал лидером продаж в сегменте спортивно-утилитарных автомобилей (SUV) на рынках Европы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроме того, кроссовер вошел в тройку европейских бестселлеров, несмотря на завершение выпуска этого поколения и выход нового поколения Captur.

По информации исследовательской компании JATO Dynamics, первое место по популярности среди европейских автолюбителей в июне заняла модель Volkswagen Golf. За месяц её приобрели 37 569 покупателей, что на 13,9% меньше прошлогоднего результата.

Вторую строчку в этом рейтинге занял Renault Clio — 35 972 проданных автомобиля. Этот показатель на 9,9% ниже, чем в июне 2018 года. Тройку лидеров замыкает Renault Captur, который предпочли 28 186 покупателей (+5,2%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Volkswagen Polo (24 005 ед.) и Dacia Sandero (23 150 ед.).

Напомним, бестселлером французского бренда в России по итогам июня 2019 года стал Renault Duster. За месяц кроссовер купили 3547 российских автолюбителей. Это на 11% меньше прошлогоднего результата.

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