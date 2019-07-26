Владивосток, , 07:44 — REGNUM

На Дальнем Востоке самая большая зарплата у врачей на Чукотке, меньше всего зарабатывают в здравоохранении республики Бурятия и Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата.

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Росстат подвёл итоги за первое полугодие 2019 года в сфере оплаты труда врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование.

Исходя из опубликованных данных врачи в Чукотском автономном округе в среднем зарабатывают 188,8 тыс. рублей. Чуть меньше зарплата медиков на Сахалине и Колыме 155 тыс. и 152 тыс. рублей соответственно. На Камчатке — 136,4 тыс., в Якутии средняя зарплата врачей — 123 тыс. рублей, в Хабаровском крае — 91,3 тыс.

Остальные регионы ДФО в средних зарплатах не дотягивают и до 100 тыс. Меньше всего заработок у врачей в Бурятии (64 тыс. рублей), в Забайкалье (68,1), в Приморье (78,7), Приамурье (79,5), в ЕАО зарабатывают в сфере здравоохранения 72,9 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, не все власти регионов смогли исполнить указ президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат работникам здравоохранения. Об этом заявила счётная палата.