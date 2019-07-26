Москва, , 07:28 — REGNUM

Японская автомобилестроительная компания Isuzu начала продажи в России малотоннажных грузовиков Elf c роботизированной коробкой передач и ульяновским шасси. Об этом сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

Появление роботизированной коробки передач в автомобилях Isuzu и шасси Isuzu Elf продиктовано, прежде всего, запросом корпоративных покупателей на эту комплектацию модели.

Сообщается, что в будущем компания Isuzu Rus планирует оснащать «роботом» среднетоннажную серию Isuzu Forward (F-серия).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2019 года в России было реализовано 1128 новых грузовых машин Isuzu, что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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