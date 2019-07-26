Нур-Султан, , 07:31 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранит основные экономические приоритеты первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По мнению специалистов, новый глава республики продолжит политику увеличения социальных расходов и проведения структурных реформ. В рейтинговом агентстве считают, что высокие мировые цены на нефть позволят компенсировать рост социальных затрат. Это, в свою очередь, позволит закрепить популярность Токаева.

В агентстве также считают, что новый президент продолжит работу по улучшению делового климата, поддержке сельского хозяйства и развитию цифровой экономики.

«Экономическая диверсификация будет медленной, поскольку ненефтяной рост, по нашему мнению, сдерживается низким ростом производительности и предложения рабочей силы», — считают специалисты агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что по итогам первой половины 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) республики вырос на 4,1%.