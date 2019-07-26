Челябинск, , 07:20 — REGNUM

В челябинском УФАС за первое полугодие отметили резкое снижение числа жалоб на нарушения антимонопольного законодательства. Об этом журналистам сообщила руководитель органа Анна Козлова.

Всего в первом полугодии 2019-го поступило 297 жалоб. За такой же период 2018-го их было 663, то есть падение более чем в два раза.

116 обращений (год назад — 108) были связаны с доминирующим положением на рынке. При этом по 108 было отказано в заведении дел. В то же время в два раза (с 5 до 10) выросло число предупреждений, выданных хозяйствующим субъектам.