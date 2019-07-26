Ульяновск, , 07:20 — REGNUM

Из села Луговое под Ульяновском продолжают вывозить отходы с территории несанкционированной свалки. Вывезено более половины «канистр из-под агрохимикатов, и более 50% горфротары», сообщил глава минприроды Ульяновской области Дмитрий Федоров на своей официальной странице в соцсети.

Вечером 25 июля он разместил пост по итогам поездки в село Луговое, где продолжается ликвидация несанкционированной свалки.

«По состоянию на 17:00 часов вывезена большая часть упаковки и канистр из-под агрохимикатов, более 50% гофротары. Завтра с 08:00 начнётся вывоз полиэтилена и остатков полипропиленовых отходов», — написал министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров.

В другом посте он сообщает, что межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело, решается вопрос о возбуждении и уголовного дела. А ранее аккредитованная лаборатория отобрала пробы воздуха, воды и почвы для определения «уровня токсичность и подтверждения класса опасности». Ожидается, что результаты исследования будут известны через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Ульяновска обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу частного предприятия в селе Луговое, которое занимается переработкой пластиковых отходов. В мэрии отмечали, что у компании есть лицензия на данные виды работы, но она «может занимать только ангар, а отходы размещаются на соседнем участке». Власти заявили, что «ситуация требует немедленного решения», так как недалеко от свалки находится водоохранная зона реки Свияга.

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