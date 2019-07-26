Ульяновск, 26 июля 2019, 07:20 — REGNUM
Из села Луговое под Ульяновском продолжают вывозить отходы с территории несанкционированной свалки. Вывезено более половины «канистр из-под агрохимикатов, и более 50% горфротары», сообщил глава минприроды Ульяновской области Дмитрий Федоров на своей официальной странице в соцсети.
Вечером 25 июля он разместил пост по итогам поездки в село Луговое, где продолжается ликвидация несанкционированной свалки.
В другом посте он сообщает, что межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело, решается вопрос о возбуждении и уголовного дела. А ранее аккредитованная лаборатория отобрала пробы воздуха, воды и почвы для определения «уровня токсичность и подтверждения класса опасности». Ожидается, что результаты исследования будут известны через несколько дней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Ульяновска обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу частного предприятия в селе Луговое, которое занимается переработкой пластиковых отходов. В мэрии отмечали, что у компании есть лицензия на данные виды работы, но она «может занимать только ангар, а отходы размещаются на соседнем участке». Власти заявили, что «ситуация требует немедленного решения», так как недалеко от свалки находится водоохранная зона реки Свияга.
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