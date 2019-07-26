Челябинск, 26 июля 2019, 07:09 — REGNUM
В Челябинской области региональное УФАС за первое полугодие рассмотрело 2472 жалобы. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова.
В первом полугодии 2018 года было рассмотрено 2273 обращения. Незначительный рост дали жалобы, касающиеся государственных и муниципальных закупок.
Также выросла и судебная активность УФАС. В 2019 году они участвовал в более 736 заседаниях судов как арбитражного, так и общей юрисдикции, тогда как в первой половине 2018-го лишь 689.