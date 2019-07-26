Челябинск, , 07:09 — REGNUM

В Челябинской области региональное УФАС за первое полугодие рассмотрело 2472 жалобы. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова.

В первом полугодии 2018 года было рассмотрено 2273 обращения. Незначительный рост дали жалобы, касающиеся государственных и муниципальных закупок.

Также выросла и судебная активность УФАС. В 2019 году они участвовал в более 736 заседаниях судов как арбитражного, так и общей юрисдикции, тогда как в первой половине 2018-го лишь 689.