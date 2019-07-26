Нижний Новгород, , 06:53 — REGNUM

В Нижнем Новгороде с участием представителей федеральных структур в формате видеоконференции прошло заседание рабочей группы, посвящённое развитию в регионах Поволжья внутреннего и въездного туризма. Заседание состоялось в рамках подготовки совета при приволжском полпреде, которое состоится в октябре в Казани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

На заседании было подчёркнуто, что вопрос развития туризма для регионов округа, который обладает богатым туристическим потенциалом, имеет важное значение. Заместитель приволжского полпреда Алексей Кузьмицкий назвал ряд наиболее узнаваемых достопримечательностей — к примеру, Казанский кремль, Булгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарии, которые включены в список ЮНЕСКО. В Нижегородской области всемирную славу имеют Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и Свято-Успенский монастырь Саровской пустыни.

Власти также обращают внимание на возможности развития речного круизного туризма на территориях Волги и Камы.

В ходе заседания акценты были сделаны на негативные аспекты, которые характерны не только для Поволжья, но и всей России. В их числе — отставание уровня развития туристской инфраструктуры от темпов роста интереса туристов к регионами и территориям, отсутствие доступных долгосрочных кредитных инструментов для потенциальных инвесторов, недостаточно интенсивное продвижение России на рынке туризма и нехватка профессиональных кадров.

Отмети, что ранее в Приволжском федеральном округе были разработаны детско-юношеские туристические маршруты.

Напомним, президент России Владимир Путин в одном из посланий в качестве приоритетного направления в развитии экономики обозначил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов. Он подчеркнул, что одним из основных направлений данной работы является развитие внутреннего туризма, укрепление туристического потенциала национальных и территорий с уникальными природно-климатическими условиями.