Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM

Фондовый рынок США провел день торгов в «красной зоне», к концу сессии все основные индексы просели на 0,5−1,0%, 25 июля передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 0,47% до 27 141,05 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,53% до 3003,7 пункта, индекс Nasdaq упал на 1% до 8238,54 пункта.

Днем ранее, 24 июля, индексы S&P и Nasdaq достигли рекордных максимумов, хотя Dow Jones уже начал снижение.

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