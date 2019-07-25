Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM

Фондовый рынок США находится в «красной зоне» в ответ на разочаровывающие квартальные отчеты ряда крупных компаний, 25 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 117,19 пункта (0,43%), до 27 152,78 пункта, индекс S&P 500 упал на 13,22 пункта (0,44%), до 3006,34 пункта, индекс Nasdaq упал на 69,83 пункта (0,84%), до 8251,67 пункта.

Главными «неудачниками» торгов 25 июля, потянувшими вниз рынок, стали Align Technology, акции которой рухнули на 26%, Tesla, котировки которой просели более чем на 14% и Ford Motor с падением акций на 8,6%.

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