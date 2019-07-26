26 июля 2019 | Время чтения 16 мин

Либеральная модель экономического развития, диктуемая России из-за рубежа, обеспечила 10 лет стагнации российской экономике и падение благосостояния россиян. Благодаря переходу к Стратегии опережающего развития С.Ю.Глазьева нам за 5 лет непременно удастся увеличить ВВП в полтора раза, а доходы россиян в 2 раза, резко увеличив спрос на товары и услуги

Александр Айвазов, , 00:50 — REGNUM

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Сергей Глазьев Kremlin.ru

Наиболее кардинальным изменениям у С.Ю.Глазьева подвергнется денежно-кредитная и финансовая политика РФ. С.Ю.Глазьев сразу же откажется от принципов Вашингтонского консенсуса, которому следует нынешнее правительство РФ, от указаний и рекомендаций МВФ, которые добровольно исполняет Банк России. Самостоятельный внешнеполитический курс руководства России должен быть подкреплен восстановлением национального суверенитета и контроля над воспроизводством и развитием собственной экономики, включая, прежде всего, банковскую и финансовую сферу.

Для проведения подобной политики необходимо будет изменить «Закон о Банке России», главной целью которого станет не только поддержание стабильности национальной валюты, записанной в Конституции РФ, но и обеспечения ускоренного развития экономики РФ. А для этого необходимо будет предоставить Банку России право напрямую кредитовать правительство РФ и региональные администрации, как это делает, к примеру, ФРС США. Вся старая команда ЦБ РФ будет полностью заменена на новую, а возглавить Банк России, по моему мнению, сможет опытный банкир и ученый, автор нескольких монографий о международных финансах д.э.н. М.В.Ершов.

Российскую экономику необходимо будет защитить от дестабилизации со стороны внешних факторов и, прежде всего, — атак со стороны иностранных спекулянтов, связанных с ФРС США и эмитентами других мировых валют. Для чего С.Ю.Глазьев введет избирательные ограничения на трансграничное движение спекулятивного капитала и установит налог, подобный налогу Тобина, с помощью которого можно будет не только существенно пополнить госбюджет, но и осуществлять контроль за «миграцией спекулятивного капитала» и снижать колебания на рынке ценных бумаг.

Сергей Глазьев Kremlin.ru

Правительство С.Ю.Глазьева существенно ограничит и поставит под жесткий контроль каналы спекулятивных валютно-финансовых операций для чего примет закон, подобный американскому закону Гласса-Стигалла, запрещающего банкам участвовать в спекулятивной торговле на финансовых рынках средствами вкладчиков. Оно ограничит заимствования контролируемых государством корпораций за рубежом, постепенно заместив инвалютные займы этих корпораций рублевыми кредитами государственных коммерческих банков за счет целевого рефинансирования этих займов со стороны Банка России под соответствующий минимальный процент.

При С.Ю.Глазьеве будут распроданы валютные активы, размещенные в обязательствах США, Великобритании, Франции, Германии и других стран, участвующих в санкциях против России. Они будут замещены инвестициями в золото, в создание запасов высоколиквидных товарных ценностей, в том числе критического импорта, в ценные бумаги стран-членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Главное, эти финансовые активы будут направлены на инвестиции в развитие основного капитала РФ.

В международной торговле будет осуществлен максимально возможный отказ от операций в долларах США и переход на национальные валюты: с Европой в евро и рублях, с Китаем в рублях и юанях, и т.д. С.Ю.Глазьев под угрозой национализации обяжет конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий выйти из офшорной тени и зарегистрировать свои права собственности в российских регистраторах.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он также законодательно запретит перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми не заключены соглашения об обмене налоговой информацией по модели транспарентности, выработанной ОЭСР. С.Ю.Глазьев введет разрешительный порядок офшорных операций для российских компаний с госучастием.

Для обеспечения расширенного воспроизводства российская экономика нуждается в существенном повышении уровня монетизации, расширении кредита и мощности банковской системы. Для чего необходимо будет довести ежегодные темпы роста реальной денежной массы до 35−40%, а уровень денежного предложения для подъема инвестиционной и инновационной активности должен будет определяться спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государственных институтов развития при регулирующем значении ставки рефинансирования, которая не должна превышать 2%.

Необходимый для перехода на траекторию опережающего развития на основе нового VI ТУ инициирующий импульс требует двукратного повышения уровня инвестиционной активности по отношению к имеющемуся в настоящее время у российской финансово-инвестиционной системы. Инвестиции в основной капитал должны составлять не 17−18% от ВВП, как сейчас, а 35−40% и дополнены правом предприятий использовать ускоренную амортизацию по своему усмотрению, чтобы довести темпы роста российской экономики до не менее 7−8% в год.

Для этого необходимо повышение нормы накопления до 40% ВВП с концентрацией инвестиций на прорывных направлениях глобального экономического роста. Единственно возможным источником финансирования дополнительных инвестиций в основной капитал в нынешней российской экономике является государственная политика денежной эмиссии, которая при грамотной работе Банка России не приведет к заметному росту инфляции.

Для ускорения темпов роста экономики будет развернуто целевое финансирование одобренных государством инвестиционных проектов за счет кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% на 5−15 лет под облигации госкорпораций, правительства, субъектов федерации, муниципалитетов, международных организаций. А также увеличен в 3−5 раз объем льготных кредитных линий на поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты развития федерального и регионального уровня не более чем под 2% годовых, включая ипотеку.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Будет разработана и реализована государственная программа импортозамещения в объеме не менее 3 трлн. руб. ЦБ предоставит уполномоченным банкам целевую кредитную линию на эти цели до 1 трлн. руб. Но при этом необходимо будет обеспечить государственную поддержку частного бизнеса его встречными обязательствами перед государством по производству определенной продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме и в определенные сроки по определенным ценам.

Обязательства бизнеса по целевому использованию кредитов будет оформлено «специнвестконтрактами», невыполнение обязательств по которым должно вести к образованию долга перед государством в размере стоимости непроизведенной продукции.

Реформа налогообложения

Для облегчения налогового бремени необходимо будет разработать новый Налоговый Кодекс РФ с переносом основной налоговой нагрузки с бедной части населения на богатых, с малого и среднего бизнеса на сырьевые монополии. Старый Налоговый Кодекс отражал реалии 1990-х гг. и является тормозом развития российской экономики XXI в., т.к. не стимулирует инвестиционную и инновационную предпринимательскую активность, зато создает благоприятные условия для процветания рентополучателей.

Новый Налоговый кодекс, с одной стороны, должен максимально упростить и облегчить налогообложение, а с другой — максимально ужесточить наказания за неуплату или уклонение от уплаты налогов, приравняв их к воровству государственной собственности. Разработку нового Налогового Кодекса можно было бы поручить д.э.н. О.Г.Дмитриевой, которая могла бы в правительстве С.Ю.Глазьева возглавить Минфин РФ.

Министерство финансов Российской Федерации Elwehda.com

Для решения проблемы наполнения Пенсионного фонда будут ликвидированы начисления на заработную плату, направляемые в Пенсионный фонд и другие социальные фонды, замененные налогом с продаж на все товары и услуги, производимые в РФ. Налог с продаж должен будет поступать не в бюджет, а в специальный фонд «Забота нации», из которого будут выплачиваться пенсии, социальные пособия и различные виды социального страхования. Тогда наполнение Пенсионного фонда будет зависеть не от количества пенсионеров, приходящихся на одного работающего, а от величины и темпов роста ВВП РФ.

Предприниматели же не будут выдавать заработную плату в конвертах, чтобы снизить свои затраты, так как будут ликвидированы начисления на зарплату, из-за которых они и вынуждены это делать. Бизнес можно будет освободить и от начисления и уплаты НДФЛ за своих работников, ограничившись предоставлением в налоговые органы ведомости по зарплате, а работники должны будут самостоятельно уплачивать этот налог.

В настоящее время налогообложение в РФ является льготным для монополистического каптала и максимально тяжелое для малого и среднего бизнеса. С.Ю.Глазьев коренным образом изменит такой подход, максимально освободив малый и средний бизнес от дополнительных затрат с переносом налогового бремени на плечи крупного монополистического капитала.

Налоги Industrialconflicts.ru

НДФЛ больше не будет иметь единую ставку налогообложения в 13%, а будет введена прогрессивная шкала налогообложения от 5% на минимальную заработную плату, до 70% на заработную плату свыше 1 млн. рублей в месяц, как это в 1930 гг. сделал президент США Ф.Д.Рузвельт для преодоления Великой Депрессии за счет богатых слоев населения.

При этом будет полностью отменен НДС, как самый простой в администрировании, но не имеющий никакого экономического смысла налог. Акцент в налогообложении будет переведен на полное изъятие сырьевой и других форм ренты с сырьевых и естественных монополий, которые в значительной части присваивают ренту себе. Сырьевая рента должна присваиваться государством, как представителем народа РФ — собственника сырьевых ресурсов, и использоваться в интересах всего общества. При этом не нужно бояться временно возникающего дефицита госбюджета, который будет покрываться денежной эмиссией, как это делали Е.М.Примаков и В.В.Геращенко.

Что касается налога на прибыль, то законодательно будет ограничено 25% использование его на дивиденды акционерам, как источник паразитического потребления. 50% чистой прибыли акционерные общества будут по закону обязаны направлять на инвестиции в инновационное развитие своих корпораций, что приведет к существенному росту инвестиций частного капитала в основной капитал страны, а не будет расходоваться на вывоз капитала и покупки замков, самолетов, дорогостоящих яхт и автомобилей за рубежом.

Но при этом будет максимально ужесточена ответственность за налоговые преступления. Неуплата налогов, уклонение от уплаты налогов, различные схемы ухода от налогообложения будут приравниваться к покушению на государственную собственность и караться уголовным преследованием, как это делается в наиболее развитых странах мира.

(сс) sajinka2

Особое вниманию в этом плане будет отдано чиновничеству и депутатскому корпусу, уровень контроля за уплатой налогов которых будет осуществляться не по их зачастую липовым Декларациям о доходах, а по уровню их реального потребления, а также находящейся у них и членов их семей собственности.

Для борьбы с произволом естественных монополий будет введен трехлетний мораторий на рост их тарифов, в течение которого аналитические службы правительства разберутся со структурой и величиной тарифов естественных монополий и установят справедливые тарифы, рост которых в дальнейшем будет основан исключительно на росте инфляции.

Кроме того, будут отменены все платы за подключение к сетям естественных монополий, которые будут осуществляться за счет самих монополий, а не за счет подключающихся к их сетям потребителям. Ведь никому и в голову не приходит брать плату за вход в магазин, почему же естественным монополиям нужно платить еще и за получение права покупать их продукцию?

Нам нужны прорывные проекты развития

Необходимая для успешной модернизации стратегия развития заключается в опережающем становлении базисных производств VI Технологического уклада и скорейшем выводе нашей экономики на связанную с ним новую длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в создание ядра VI ТУ и достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что предполагает согласованность макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического развития, что станет главной задачей ГКСП РФ и ГКНТР РФ.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для обеспечения ежегодного роста российской экономики темпами не менее 7−8% государство будет инвестировать в основной капитал страны по 20 трлн. рублей в год, т. е. почти столько же, сколько запланировано инвестировать по всем нацпроектам за 5 лет. Но упор будет сделан по тем направлениям развития, которые намечены в этих национальных проектах, только государственные инвестиции должны быть увеличены в разы, а вслед за государственными инвестициями, увидев перспективы роста, неизбежно, пойдет и частный капитал, и не только российский.

При этом нужно понимать, что государственные и частные инвестиции имеют сущностные различия: частные инвестиции своей основной целью имеют окупаемость и получение прибыли, а государственные инвестиции — создание благоприятных условий для развития, как отдельных регионов, так и страны в целом, их окупаемость не является главной целью этих инвестиций.

Я уже писал, что в руководстве Минэкономразвития находятся исключительно либеральные финансисты, которые просто не понимают, как нужно развивать страну. Российская экономика стагнирует вот уже 10 лет именно потому, что ее пытаются развивать исключительно за счет частных и иностранных инвестиций, максимально выводя из этого процесса государство. Но в периоды понижательных волн Кондратьевского цикла, подобных нынешнему, для выхода из кризиса именно государство должно выступать в роли локомотива, разгоняющего экономику страны.

В РАН разработали прекрасную программу развития инфраструктурной сети России, которая охватит всю страну и позволит резко увеличить темпы ее развития. Поэтому ее нужно как можно скорее начать реализовывать за счет триллионных государственных инвестиций. В 2008 г. Ли Мен Бак (президент Южной Кореи) приезжал в Россию с предложением построить высокоскоростную ж/д магистраль Пусан-Роттердам, которая связала бы высокоскоростным сообщением страны Восточной Азии с Европой.

Ли Мен Бак и Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Но его предложения не были услышаны, так как посчитали, что этот проект может не окупиться. Как может не окупиться, по мнению Минэкономразвития и Минфина, строительство моста через реку Лену в Якутии. Но они подходят к этим проектам как финансисты, а не как государственные деятели. Если бы Александр III подходил к строительству Транссиба также, как наше правительство, а не как государственный деятель, то Транссиб и до сих пор не был бы построен.

Строительство высокоскоростной ж/д магистрали, предложенной корейцами, может пройти через 23 региона РФ, создав мощный импульс для их развития. И. Стариков (бывший замминистра экономического развития) посчитал, что для этого проекта потребуется инвестиции на сумму $250 млрд. Их можно аккумулировать за счет создания консорциума, в который вошли бы Россия, ЕС, Китай, Япония и Южная Корея с вкладом по $50 млрд. каждая.

Это был бы глобальный проект в рамках сопряжения с китайским проектом «Один пояс — один путь», который придал бы мощный импульс развития всем странам, вошедшим в этот консорциум, и в первую очередь России. Но именно РФ никак не хочет даже поднимать вопрос о создании подобного консорциума и строительстве этой магистрали, делая упор на модернизации Транссиба. Хотя модернизация магистрали XIX века качественного импульса для мощного развития регионов РФ не даст, а строительство современной высокоскоростной магистрали обязательно даст.

Так же как и аграрный проект создания в Сибири «сельскохозяйственной Швейцарии», ведь в начале ХХ века не Швейцария, а именно Сибирь поставляла на европейские рынки самое лучшее сливочное масло в мире. И сейчас она за счет своих прекрасных природных условий могла бы кормить Китай с его бесконечным по емкости продовольственным рынком.

Зерно, молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты — все это могла бы давать Сибирь в огромных количествах, если в агрокомплекс Сибири влить дешевые кредиты частному бизнесу, который вложит их в развитие сельскохозяйственного производства. А также построить жилье и создать необходимую инфраструктуру за счет государственного финансирования.

Нужно уйти от строительства жилья исключительно за счет ипотеки, выгодной только банкам, и больше строить жилья за счет государственных средств, но не для бесплатной его раздачи, как это было в СССР, а для сдачи его в социальную аренду, как это делается в Германии или Голландии. Строительство жилья за государственный счет со сдачей его в аренду позволит, как минимум, в 2 раза увеличить объемы жилищного строительства, а мультипликативный эффект от этого придаст мощный импульс развитию всей экономике России.

Заключение

Либеральная модель экономического развития, диктуемая России из-за рубежа, обеспечила 10 лет стагнации российской экономике и падение благосостояния россиян. Благодаря переходу к Стратегии опережающего развития С.Ю.Глазьева нам за 5 лет непременно удастся увеличить ВВП в полтора раза, а доходы россиян в 2 раза, резко увеличив спрос на товары и услуги.

Чтобы удовлетворить этот стремительно возрастающий спрос населения, как грибы после дождя, будут появляться сотни тысяч и миллионы новых индивидуальных, малых и средних предприятий, которые С.Ю.Глазьев освободит от излишнего налогового бремени, обеспечив им свободный доступ к дешевым кредитам. Только таким образом, а не камланиями либералов о необходимости роста малого и среднего предпринимательства, С.Ю.Глазьев решит главные проблемы сдерживающие развитие МСП в российской экономике.

Ускорение роста российской экономики и рост благосостояния населения неизбежно породят исторический оптимизм у россиян, которые вновь поверят в способность российских властей восстановить справедливость в обществе и сделать их жизнь лучше, возведя ее на качественно новый уровень развития. Авторитет власти станет расти быстрыми темпами, а рейтинги президента В.В.Путина снова зашкалят за 80%, продемонстрировав единство власти и народа России.

В своем интервью «Эхо Москвы», с которого я начал свою статью, А. Аузан рассказал об интересном исследовании двух французских экономистов. Еще в 2010 г. они математически проанализировали связь между доверием к власти населения и валовым продуктом на душу населения. Так вот, если бы у нас уровень доверия был такой же, как в Швеции, то в России производительность была бы выше на 60%. А в Китае уровень доверия еще выше, чем в Швеции, поэтому Китай и развивается такими быстрыми темпами.

Реализация Стратегии опережающего развития С.Ю.Глазьева позволит нам достичь китайского уровня доверия к власти, что вместе с ростом экономики и благосостояния граждан обеспечит рост производительности труда за 5 лет не менее, чем в 2 раза, подведя РФ по производительности труда вплотную к наиболее развитым странам мира.

Но мечтать хорошо, а реальная картина у нас в настоящее время, честно говоря, плачевная. Поэтому я жду, что произойдет сначала: мировой кризис, после которого российская экономика рухнет окончательно и вынудит президента России пойти на экстраординарные меры, сделав ставку на стратегию С.Ю.Глазьева; или политический кризис, о котором мечтает В.Соловей. Надеюсь, что раньше произойдет мировой финансовый кризис, который не только я, но и многие авторитетные западные экономисты предрекают на конец этого или начало следующего 2020 года.

Русский человек всегда рассчитывает на «авось» — авось пронесет. Фундаментальные законы экономического развития говорят, что не пронесет. И если мы не сможем сами решиться на давно назревшие преобразования в нашей экономике и продолжим опираться на исчерпавшую свой потенциал развития либеральную экономическую модель, то или финансовый кризис или политический кризис вынудит нас осуществить необходимые преобразования. Вопрос лишь в том, какую цену мы заплатим за невыученные уроки прошлого?

В начале ХХ века Николай II не позволил П.А.Столыпину реформировать экономику России, сделав ставку на помещичий класс, паразитировавший на аграрной ренте. В результате Россия получила революцию и Гражданскую войну, сам Николай II с семьей лишился жизни, а помещичий класс — своей собственности, на которой он и паразитировал, одновременно держа в нищете весь народ. Взятие правительством России на вооружение Стратегии опережающего развития С.Ю.Глазьева позволит не допустить повторения печальных и трагических уроков прошлого.