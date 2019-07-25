Пекин, , 22:35 — REGNUM

На Таримском филиале нефтепромыслов китайской компании PetroChina, являющейся крупнейшим в стране производителем нефти и природного газа, завершено бурение самой глубокой в Азии сухопутной нефтяной скважины «Луньтань-1», глубина которой превысил 8 тыс. 880 м, сообщает 25 июля Синьхуа.

Руководитель отдела разведки ресурсов компании Цай Чжэньчжун отметил, что строительство скважины началось в июне 2018 года и столкнулось с необходимостью успешного преодоления целого ряда проблем, связанных со сверхвысокими температурами и давлением. Для наглядности менеджер того же отдела Цю Бин указал, что буровиками успешно «пробурена Джомолоунгма (Эверест), только под землей».

Таримский нефтегазоносный бассейн является крупнейшим в КНР и одним из самых сложных из-за сложности грунтовой среды и подземных условий.