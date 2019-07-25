Минск, , 22:29 — REGNUM

Белорусские товары не выдерживают конкуренции и их продажи падают. Об этом сегодня, 25 июля, заявил журналистам первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович.

Чиновник отметил, что падение продаж белорусских товаров бьёт по местным товаропроизводителям. При этом он признал, что «не все товары отечественного производства выигрывают в конкурентной борьбе» и в этом якобы виноваты потребители, которые «гонятся за дешевизной, а не выбирают по уровню качества».

Карпович признался, что сам он ежедневно следит за скидками на разные товары. По его словам, белорусские яблоки лучше польских, хоть и в два раза дороже в белорусских магазинах, а проблему яблок правительство Белоруссии детально проработало.

Отметим, что качество белорусских товаров также вызывает нарекания у потребителей, а в соотношении с ценой проигрыш белорусских производителей по многим позициям очевиден. Благодаря обязательствам в рамках ЕАЭС, многие дискриминационные меры в отношении поставщиков российской продукции на белорусский рынок удалось отменить или в значительной степени нивелировать.

Также отметим, что в большинстве крупных торговых сетей Белоруссии трудно найти белорусские яблоки. Правительство Белоруссии много лет пыталось решить эту проблему, однако не преуспело в этом, как и в решении многих других продовольственных проблем. В итоге на белорусских прилавках дешевле белорусских — яблоки и шампиньоны из Польши, томаты из Нидерландов, картофель и капуста из Казахстана.