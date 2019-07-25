Тамбов, , 21:25 — REGNUM

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время посещения станции скорой медицинской помощи города Тамбова отметил, что в целом организация ее работы соответствует высоким стандартам, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Станцию он посетил вместе с главой региона Александром Никитиным.

На базе станции работают 25 бригад, которые в круглосуточном режиме оказывают скорую медицинскую помощь населению как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар. Врачи работают на территории городов Тамбов, Мичуринск, а также в Тамбовском районе (с.Донское и д. Красненькая). Автопарк укомплектован 39 автомобилями скорой медицинской помощи, оснащенными необходимым оборудованием и программой ГЛОНАСС, которая позволяет видеть местонахождение машины и статус бригады.

С 2015 года учреждение «Станция скорой медицинской помощи Тамбова» работает в автоматизированной системе приема и передачи вызовов, все выездные бригады оснащены планшетными компьютерами. Это позволило уменьшить время обработки вызова и приезда бригады к пациенту, увеличить оперативность оказания скорой медицинской помощи.

В ходе знакомства с работой станции гости встретились с коллективом учреждения, осмотрели условия работы специалистов, поинтересовались зарплатой. Средняя заработная плата врачей учреждения составляет 56 900 рублей, а среднего медицинского персонала — 33 600 рублей.

Вячеслав Володин отметил, что в целом организация работы станции скорой медицинской помощи в Тамбове соответствует высоким стандартам.

Сегодня реализуется национальный проект «Здоровье», идея которого принадлежит главе государства Владимиру Путину. В его рамках на территории России ремонтируются и строятся медицинские учреждения, обновляется санитарный автопарк, внедряются современные методы диагностики, профилактики, лечения и реабилитации граждан.

Так, в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2006 году в Тамбовскую область поступило 200 единиц санитарного автотранспорта. Еще 42 автомобиля для станций скорой помощи было приобретено за средства областного бюджета.

За последние 3 года в рамках федерального проекта «Качество жизни (Здоровье)» и выполнения распоряжений правительства России в Тамбовскую область поступило 86 автомобилей скорой медицинской помощи.

В этом году в Министерство здравоохранения России от Тамбовской области заявлена потребность в новых 38 автомобилях скорой медицинской помощи на 2019 год.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения региона работают 332 выездные бригады службы скорой медицинской помощи. В санитарном автопарке — 216 автомобилей.